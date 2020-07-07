Воскресенье и праздники: тульские депутаты предложили установить новое время для «периода тишины» в жилых домах

Депутаты предложили внести изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях в Тульской области». Согласно законопроекту, предлагается установить «период тишины» с 19.00 до 9.00 и с 13.00 до 15.00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни круглосуточно.

– Проект закона направлен на защиту покоя граждан при проведении переустройства и (или) перепланировки, ремонтных работ жилого помещения в многоквартирном доме. Исключение составляют случаи, когда указанные работы осуществляются в течение года со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, — отмечают авторы инициативы депутаты Александр Балберов и Илья Киндеев.

Как говорится в пояснительной записке, «реализация проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Тульской области».

Напомним, что сейчас в регионе установлена административная ответственность за нарушение покоя граждан с 22.00 до 7.00.

Подробнее с проектом закона можно ознакомиться здесь.