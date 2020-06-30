В Суворове утонула 14-летняя девушка

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Как стало известно Myslo, девушка утонула на озере на территории загородного клуба «Владимир» на ул. Садовой. В настоящее время клуб закрыт.

По предварительным данным, пострадавшая, купаясь в водоеме, нырнула и не всплыла на поверхность.

В настоящее время следователи Суворовского межрайонного следственного отдела проводят осмотр места происшествия, исследуют все обстоятельства и причины произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила пребывания на воде: