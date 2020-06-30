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В Суворове утонула 14-летняя девушка
Фото turbaza.ru

В Суворове утонула 14-летняя девушка

Следственный комитет проводит проверку.

Как стало известно Myslo, девушка утонула на озере на территории загородного клуба «Владимир» на ул. Садовой. В настоящее время клуб закрыт. 

По предварительным данным, пострадавшая, купаясь в водоеме, нырнула и не всплыла на поверхность.

В настоящее время следователи Суворовского межрайонного следственного отдела проводят осмотр места происшествия, исследуют все обстоятельства и причины произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила пребывания на воде:

  • Прежде всего, несовершеннолетним нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы при попытках переплыть тот или иной водоем.
  • При этом взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствами, а также проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде.
  • Учите детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть.
  • Во избежание травмирования и гибели нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 19:59 0
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утонула девушкаследственный комитет
Место
Суворовский районТульская область

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