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В Суворове утонула 14-летняя девушка
Следственный комитет проводит проверку.
Как стало известно Myslo, девушка утонула на озере на территории загородного клуба «Владимир» на ул. Садовой. В настоящее время клуб закрыт.
По предварительным данным, пострадавшая, купаясь в водоеме, нырнула и не всплыла на поверхность.
В настоящее время следователи Суворовского межрайонного следственного отдела проводят осмотр места происшествия, исследуют все обстоятельства и причины произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Следственное управление обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила пребывания на воде:
- Прежде всего, несовершеннолетним нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы при попытках переплыть тот или иной водоем.
- При этом взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствами, а также проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде.
- Учите детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть.
- Во избежание травмирования и гибели нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.
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