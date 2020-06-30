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В Киреевском районе пьяный мотоциклист сбил девушку
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Киреевском районе пьяный мотоциклист сбил девушку

Пострадавшую госпитализировали.

29 июня в 19.50 в поселке Шварцевский на ул. Советской 35-летний мужчина, управляя мотоциклом BS 250-6GR, сбил девушку, которая находилась на краю проезжей части.

16-летнюю пострадавшую госпитализировали с различными травмами.

В УГИБДД отметили, что мотоциклист находился в состоянии алкогольного опьянения (0,798 мг/л). Кроме того, у него нет водительских прав.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:50 +1
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