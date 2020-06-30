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Избирком: явка на общероссийском голосовании в Тульской области на 29 июня составила 54, 75%

Избирком: явка на общероссийском голосовании в Тульской области на 29 июня составила 54, 75%

Об этом на брифинге 30 июня сообщил председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

– По результатам первых 5 дней общероссийского голосования по вопросам внесения изменений в Конституцию РФ (с 25 июня по 29 июня) в Тульской области проголосовало 636 978 избирателей. Явка по области на 20.00 29 июня составила 54, 75%. Наибольшую активность проявляют жители Плавского (68,21%), Дубенского (66,83%), Суворовского (66,27%) районов. Наименее активно из районов области голосуют в Ефремовском районе (44,71%), Алексинском (49,74%)», — отметил Веселов.

В областном центре участники голосования голосуют следующим образом:

  • Зареченский район — явка составила 52,81%,
  • Привокзальный район — 51,01%,
  • Пролетарский район — 49,1%,
  • Центральный район — 44,07%.
  • Советский район — 44,02%,

В сельских территориях Большой Тулы — в Ленинском районе — проголосовало 53,08%.

– Общее количество обращений граждан, изъявивших желание проголосовать вне помещения для голосования — на дому — составляет 194 865, — сказал председатель облизбиркома.

Руководитель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Тульской области Андрей Белобрагин в ходе брифинга рассказал о работе в регионе мобильных бригад. Голосование проходит в спокойном режиме, нарушений не выявлено. В формате видеоконференцсвязи одна из мобильных групп вышла на связь из ТИК Ефремовского района.

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