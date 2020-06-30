Избирком: явка на общероссийском голосовании в Тульской области на 29 июня составила 54, 75%
Об этом на брифинге 30 июня сообщил председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.
– По результатам первых 5 дней общероссийского голосования по вопросам внесения изменений
В областном центре участники голосования голосуют следующим образом:
- Зареченский район — явка составила 52,81%,
- Привокзальный район — 51,01%,
- Пролетарский район — 49,1%,
- Центральный район — 44,07%.
- Советский район — 44,02%,
В сельских территориях Большой Тулы — в Ленинском районе — проголосовало 53,08%.
– Общее количество обращений граждан, изъявивших желание проголосовать вне помещения для голосования — на дому — составляет 194 865, — сказал председатель облизбиркома.
Руководитель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Тульской области Андрей Белобрагин в ходе брифинга рассказал о работе в регионе мобильных бригад. Голосование проходит в спокойном режиме, нарушений не выявлено. В формате видеоконференцсвязи одна из мобильных групп вышла на связь из ТИК Ефремовского района.