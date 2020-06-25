В Туле дезертир сбежал из части, угнал машину и «загулял» на пять месяцев

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В Тульский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело в отношении рядового одной из воинской частей. Молодой человек обвиняется в двух эпизодах дезертирства и угоне.

В августа прошлого года парень сбежал с учебного полигона. Спустя пять дней его задержали полицейские. Выяснилось, что за время самоволки он успел угнать чужой автомобиль.

Позже, в сентябре он снова сбежал – на этот раз из расположенной в Туле воинской части, к которой был временно прикомандирован. На этот раз «загул» растянулся на несколько месяцев – срочника задержали 12 февраля текущего года.

Молодой человек находится под стражей. За самоволку и угон ему грозит крупный штраф либо лишение свободы сроком до пяти лет.