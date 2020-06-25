На ремонт и содержание дорог в Туле в этом году выделен почти миллиард рублей

Губернатор считает, что работы проводятся своевременно, но остался недоволен состоянием разметки и темпами ее обновления.

25 июня Алексей Дюмин проинспектировал ход ремонта ул. Максима Горького в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). На участке от ул. Заварной до ул. Октябрьской здесь уже завершается оборудование тротуаров, съездов и примыканий. Окончание ремонта запланировано на середину июля.

Губернатор напомнил, что в этом году работы по БКАД начались раньше срока и спросил, что сделано за это время.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев доложил, что по нацпроекту в этом году уже завершен ремонт ул. Болдина, ул. Станиславского и Городского переулка. Заканчиваются работы на ул. М. Жукова и М. Горького. Продолжается ремонт ул. Демонстрации и Ф. Энгельса.

«В целом работы ведутся планомерно, с небольшим опережением графика», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Также глава администрации сообщил, что в городе систематически ремонтируются участки с совмещенным движением автотранспорта и трамваев:

в 2016 году проведен ремонт ул. Тимирязева, в 2017 году — ул. Марата и Епифанской.

в 2018 году — ул. Н. Руднева и Агеева.

в 2019 году — ул. Оборонной, в этом году по БКАД буду отремонтированы ул. Ф. Энгельса, Кауля и М. Горького.

Алексей Дюмин напомнил, что на ремонт и содержание дорог в Туле на этот год выделены значительные средства — почти 1 млрд рублей. Это позволит продолжить системную работу по приведению в порядок дорожной сети муниципалитета, включая сельские территории.

По словам Дмитрия Миляева, до 1 сентября еще 10 участков дорог отремонтируют по проекту «Народный бюджет».

С начала года проведен ямочный ремонт на площади более 13,5 тыс. кв. м. и работы продолжаются.

Также поэтапно продолжаются работы на Восточном обходе. Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что уже завершено строительство искусственных сооружений, идет укладка полотна, оборудование тротуаров, пешеходного перехода и установка освещения. Необходимое согласование и финансирование на эти работы уже получено.

Алексей Дюмин отметил, что дорожные работы в городе проводятся своевременно. Вместе с тем, выразил неудовлетворенность состоянием дорожной разметки, темпами ее обновления, в том числе, на некоторых центральных улицах.

Глава региона потребовал в кратчайшие сроки проверить состояние всех дорог и обновить разметку с применением качественных и долговечных материалов, ведь от этого зависит безопасность пешеходов и автомобилистов.

«Средства на ремонт и обслуживание дорог выделены серьёзные. Все работы должны быть выполнены в срок, и чтобы претензий к качеству ни у кого не было», — подытожил Алексей Дюмин.