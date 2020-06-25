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На ремонт и содержание дорог в Туле в этом году выделен почти миллиард рублей

На ремонт и содержание дорог в Туле в этом году выделен почти миллиард рублей

Губернатор считает, что работы проводятся своевременно, но остался недоволен состоянием разметки и темпами ее обновления.

25 июня Алексей Дюмин проинспектировал ход ремонта ул. Максима Горького в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). На участке от ул. Заварной до ул. Октябрьской здесь уже завершается оборудование тротуаров, съездов и примыканий. Окончание ремонта запланировано на середину июля.
 
Губернатор напомнил, что в этом году работы по БКАД начались раньше срока и спросил, что сделано за это время.
 
Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев доложил, что по нацпроекту в этом году уже завершен ремонт ул. Болдина, ул. Станиславского и Городского переулка. Заканчиваются работы на ул. М. Жукова и М. Горького. Продолжается ремонт ул. Демонстрации и Ф. Энгельса.
 
 
«В целом работы ведутся планомерно, с небольшим опережением графика», — подчеркнул Дмитрий Миляев.
 
Также глава администрации сообщил, что в городе систематически ремонтируются участки с совмещенным движением автотранспорта и трамваев: 
 
  • в 2016 году проведен ремонт ул. Тимирязева, в 2017 году — ул. Марата и Епифанской.
  • в 2018 году — ул. Н. Руднева и Агеева.
  • в 2019 году — ул. Оборонной, в этом году по БКАД буду отремонтированы ул. Ф. Энгельса, Кауля и М. Горького.
Алексей Дюмин напомнил, что на ремонт и содержание дорог в Туле на этот год выделены значительные средства — почти 1 млрд рублей. Это позволит продолжить системную работу по приведению в порядок дорожной сети муниципалитета, включая сельские территории.
 
По словам Дмитрия Миляева, до 1 сентября еще 10 участков дорог отремонтируют по проекту «Народный бюджет». 
С начала года проведен ямочный ремонт на площади более 13,5 тыс. кв. м. и работы продолжаются.
Также поэтапно продолжаются работы на Восточном обходе. Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что уже завершено строительство искусственных сооружений, идет укладка полотна, оборудование тротуаров, пешеходного перехода и установка освещения. Необходимое согласование и финансирование на эти работы уже получено.
 
Алексей Дюмин отметил, что дорожные работы в городе проводятся своевременно. Вместе с тем, выразил неудовлетворенность состоянием дорожной разметки, темпами ее обновления, в том числе, на некоторых центральных улицах.
 
 
Глава региона потребовал в кратчайшие сроки проверить состояние всех дорог и обновить разметку с применением качественных и долговечных материалов, ведь от этого зависит безопасность пешеходов и автомобилистов.
 
«Средства на ремонт и обслуживание дорог выделены серьёзные. Все работы должны быть выполнены в срок, и чтобы претензий к качеству ни у кого не было», — подытожил Алексей Дюмин.
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 22:48 0
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