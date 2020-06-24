Парад Победы-2020 в Туле: фоторепортаж

24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы 1945 года в Туле прошел военный парад.

При проведении парада были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Рано утром сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области продезинфицировали площадь Ленина специальными средствами. Также были обработаны места для зрителей и трибуны. При входе на площадь зрителям и участникам Парада измеряли температуру. Кроме того, были установлены специальные дезинфицирующие тоннели.

Посмотреть парад на главной площади города смогли 20 ветеранов Великой Отечественной войны. Они были размещены на специально оборудованных трибунах, обеспечены полным и непрерывным медицинским сопровождением.

Парадом командовал заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, гвардии полковник Сергей Серпухов.

Принимал парад начальник Тульского территориального гарнизона – командир 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, гвардии полковник Евгений Тонких.

Перед началом парада к жителям и гостям региона обратился губернатор Тульской области, Герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Алексей Дюмин.

«С благодарностью и преклонением я обращаюсь к ветеранам. Самый дорогой, самый главный в России праздник – День Победы в этом году мы провели дома, со своими родными. Но наши чувства, помыслы, вся теплота наших сердец были устремлены к вам. В вашу честь и сегодняшние торжества, памятные мероприятия и парады, которые пройдут в ряде городов страны. И самый главный – в столице нашей Родины, городе-герое Москве», – сказал Алексей Дюмин.

Глава региона подчеркнул, что ровно 75 лет назад на Красной площади состоялся Парад Победителей. В нём приняли участие свыше 300 туляков, в том числе батальон воспитанников Тульского суворовского военного училища.

«Тогда, в 1945 году, по Красной Площади прошли истинные герои, которые вместе со своими боевыми товарищами, вместе со всем советским народом приняли на себя самый мощный удар нацистской военной машины», – отметил губернатор.

Полную версию военного парада можно будет посмотреть сегодня на телеканале «Первый Тульский» в 15:00, 18:00, 22:00, здесь или на телеканале Россия 24. Специальный выпуск тульских «Вестей» выйдет в 19:00.

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