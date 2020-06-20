Четверо туляков попались на кражах продуктов и алкоголя

Только за прошедшие сутки полицейские Тулы раскрыли пять краж продуктов из супермаркетов, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

В Пролетарском округе 21-летний нигде не работающий молодой человек ещё 28 мая с разницей в два часа совершил кражи продуктов из одного и того же супермаркета, расположенного по улице Ложевая. Также полицейские Зареченского округа за подобное преступление задержали ранее судимого и нигде не работающего 40-летнего мужчину. В Привокзальном округе за хищение продуктов питания и алкоголя задержан 52-летний нигде не работающий и ранее судимый житель посёлка Рассвет. А в Центральном округе также ранее судимый и нигде не работающий 26-летний туляк задержан за хищение из торгового зала магазина продуктов питания.

От всех задержанных получены признательные показания. В полиции по данным фактам проводятся процессуальные проверки. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.