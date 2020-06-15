Останки тульского летчика нашли в обломках самолета в Ленинградской области

Фото: архив поискового отряда.

В Ленинградской области у станции Невдубстрой в Кировском районе «Поисковый отряд РЖД Санкт-Петербург» поднял из болота обломки самолета и останки летчика.



По номерам на обшивке удалось установить модель самолета и данные пилота. Василий Николаев 1919 года рождения, уроженец Тульской области, младший лейтенант, командир звена. В годы войны летал на самолете МиГ-3. 6 сентября 1941 года завязался воздушный бой с немецкими бомбардировщиками, и советский самолёт был сбит.

В архивных сводках про него было сказано: «Не вернулся с боевого задания после воздушного боя в районе Мги».

Через соцсети поисковики нашли внучку пилота, которая живёт в Тульской области. Она давно искала данные о своём дедушке, сообщают в издании «Гудок».

Останки летчика передадут для захоронения родственникам, как и часть фрагментов самолёта. А другая их часть, возможно, станет экспонатами будущего музея, о создании которого мечтают поисковики отряда.