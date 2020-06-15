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Останки тульского летчика нашли в обломках самолета в Ленинградской области
Фото: архив поискового отряда.

Останки тульского летчика нашли в обломках самолета в Ленинградской области

Останки и часть фрагментов самолёта передадут для захоронения родственникам погибшего.

В Ленинградской области у станции Невдубстрой в Кировском районе «Поисковый отряд РЖД Санкт-Петербург» поднял из болота обломки самолета и останки летчика.

По номерам на обшивке удалось установить модель самолета и данные пилота. Василий Николаев 1919 года рождения, уроженец Тульской области, младший лейтенант, командир звена. В годы войны летал на самолете МиГ-3. 6 сентября 1941 года завязался воздушный бой с немецкими бомбардировщиками, и советский самолёт был сбит.

В архивных сводках про него было сказано: «Не вернулся с боевого задания после воздушного боя в районе Мги». 

Через соцсети поисковики нашли внучку пилота, которая живёт в Тульской области. Она давно искала данные о своём дедушке, сообщают в издании «Гудок».

Останки летчика передадут для захоронения родственникам, как и часть фрагментов самолёта. А другая их часть, возможно, станет экспонатами будущего музея, о создании которого мечтают поисковики отряда.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 13:42 +8
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