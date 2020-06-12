В Алексине лжегазовщики украли у пенсионера 230 тысяч рублей

В Алексине 92-летний местный житель стал жертвой мошенников. К нему в квартиру пришли двое неизвестных мужчин под видом работников газовой службы. Они предложили проверить установленное в квартире газовое оборудование.

Пока один из них отвлекал хозяина квартиры, другой нашел заначку пенсионера. После этого злоумышленники спешно покинули помещение. Позже выяснилось, что преступники украли 230 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Оперативники устанавливают личности преступников и их местонахождение.

Полиция Тульской области напоминает гражданам о проявлении бдительности при общении с сотрудниками социальных и ресурсоснабжающих организаций. Следует проверить их документы и узнать цель их визита. Будет не лишним пригласить родственников или соседей. В случае возникновения каких-либо подозрений необходимо незамедлительно позвонить в полицию.