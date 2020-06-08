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За минувший уик-энд более 14 тысяч тульских водителей оштрафованы за превышение скорости

За минувший уик-энд более 14 тысяч тульских водителей оштрафованы за превышение скорости

Об итогах работы рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В ходе надзорной деятельности сотрудников Госавтоинспекции Тульской области с 5 по 7 июня было выявлено 15 573 нарушения Правил дорожного движения, из них:
  • 14 640 водителей привлечены к административной ответственности по ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения);
  • 37 водителей привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей);
  • 38 водителей привлечены к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения);
  • 4 водителя привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами);
  • 17 водителей привлечены к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств);
  • выявлены 49 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из которых, 29 привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 19 по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и 1 водитель, которые ранее уже наказывались за подобные нарушения;
  • 788 административных материала составлено за иные нарушения Правил дорожного движения.
  • Кроме того, 108 транспортных средств перемещены на специализированную стоянку.
 
 

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02. 

Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54. 

Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32−38−38

Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.
 
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:51 +3
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