За минувший уик-энд более 14 тысяч тульских водителей оштрафованы за превышение скорости

Об итогах работы рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В ходе надзорной деятельности сотрудников Госавтоинспекции Тульской области с 5 по 7 июня было выявлено 15 573 нарушения Правил дорожного движения, из них:

14 640 водителей привлечены к административной ответственности по ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения);

37 водителей привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей);

38 водителей привлечены к административной ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения);

4 водителя привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами);

17 водителей привлечены к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств);

выявлены 49 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из которых, 29 привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 19 по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и 1 водитель, которые ранее уже наказывались за подобные нарушения;

788 административных материала составлено за иные нарушения Правил дорожного движения.

Кроме того, 108 транспортных средств перемещены на специализированную стоянку.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00 или 32−45−02. Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54. Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32−38−38

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