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В центре Тулы трое посетителей супермаркета разбушевались в ответ на просьбу надеть маски
Фото очевидца

В центре Тулы трое посетителей супермаркета разбушевались в ответ на просьбу надеть маски

Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку, на место прибыла полиция.

В понедельник, 8 июня, около полудня к продуктовому супермаркету на ул. Первомайской подъехали сразу несколько автомобилей оперативных служб.

Сотрудники ППС, Росгвардии, а также следственно-оперативная группа районного отдела полиции прибыли после того, как на пульт поступил сигнал с тревожной кнопки.

Возмутителями спокойствия оказались трое мужчин, которые зашли в торговый зал без медицинских масок. В ответ на просьбу продавцов использовать средства индивидуальной защиты покупатели стали вести себя агрессивно и высказывать угрозы. В ситуации разбираются полицейские.

Напомним, с 1 июня «масочный» режим введён на всей территории Тульской области – носить средства индивидуальной защиты необходимо в магазинах, аптеках, госучреждениях и других общественных местах. Это требование не распространяется на нахождение на улицах.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:45 −2
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Событие
масочный режимполициятревожная кнопкакарантинограничения из-за коронавируса
Место
Тулаулица Первомайская

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