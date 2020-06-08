В центре Тулы трое посетителей супермаркета разбушевались в ответ на просьбу надеть маски

Фото очевидца

В понедельник, 8 июня, около полудня к продуктовому супермаркету на ул. Первомайской подъехали сразу несколько автомобилей оперативных служб.

Сотрудники ППС, Росгвардии, а также следственно-оперативная группа районного отдела полиции прибыли после того, как на пульт поступил сигнал с тревожной кнопки.

Возмутителями спокойствия оказались трое мужчин, которые зашли в торговый зал без медицинских масок. В ответ на просьбу продавцов использовать средства индивидуальной защиты покупатели стали вести себя агрессивно и высказывать угрозы. В ситуации разбираются полицейские.

Напомним, с 1 июня «масочный» режим введён на всей территории Тульской области – носить средства индивидуальной защиты необходимо в магазинах, аптеках, госучреждениях и других общественных местах. Это требование не распространяется на нахождение на улицах.