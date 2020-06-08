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Алексей Дюмин попросил медиков не застирывать защитные костюмы до дыр
Фото из архива MySlo

Алексей Дюмин попросил медиков не застирывать защитные костюмы до дыр

Губернатор заявил, регион с запасом закупил средства индивидуальной защиты, а если понадобится – купит ещё.

Алексей Дюмин озабочен ситуацией с заражением медиков коронавирусной инфекцией. В причинах разбирались на оперативном совещании под председательством губернатора.

– У врачей со временем притупляется чувство самосохранения. Бывают случаи, когда медики игнорируют опасность заражения и работают без средств защиты. И такие случаи фиксируются не только в инфекционных госпиталях, сколько в других медорганизациях. Это то же самое, когда сотрудники спецслужб на боевых операциях снимают бронежилеты – для быстроты перемещения и более эффективного маневра, – сказал губернатор. 

По словам зампреда правительства Тульской области Оксаны Осташко, руководителям медучреждений поручено провести проверку по организации выпуска медиков в «красные зоны», где находятся пациенты с коронавирусом.

Как отметил Алексей Дюмин, это касается не только коронавирусных госпиталей, но и обычных медучреждений, где все должны быть в масках – начиная от регистратуры и заканчивая главврачом. Следует неукоснительно соблюдать все протоколы приема пациентов, исходя из ситуации с заболеваемостью в регионе.

– Достаточно ли запасов защитных комбинезонов для медиков? – уточнил губернатор у министра здравоохранения Алексея Эрка.

Оказалось, что достаточно. И все-таки Алексей Дюмин обратил внимание на этот вопрос еще раз:

– Где-то нарушена цепочка снабжения, что вряд ли. Или это наш менталитет – пока до дыр не доносишь старье, новое не наденешь. Сам по себе знаю. В обычной жизни это допустимо. Но там, где «красная зона» – нет. Надо не только этот менталитет ломать, но и наказывать за такое отношение. Взять, к примеру, щекинский госпиталь.  На складах места нет – все в коробках с новыми комбинезонами, а врачи стирают  одноразовые средства защиты! Это халатное отношение к здоровью врачей. А они у нас на вес золота! – возмутился губернатор.

По словам Алексея Эрка, в госпитале проведена проверка. На складе находится более 3000 защитных костюмов. В госпитале проведена проверка по вопросу использования средств индивидуальной защиты.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 19:37 +2
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