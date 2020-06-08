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Когда у вас отключат горячую воду? График отключения по Туле

Когда у вас отключат горячую воду? График отключения по Туле

Публикуем ссылку на сервис.

Жители Тульской области смогут узнать график отключения горячей воды на портале «Открытый регион». Для этого нужно перейти по ссылке, выбрать город или район проживания, указать улицу и дом.
 
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, также на портале собраны полезные номера телефонов и ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся отключения воды. Жмите на кнопку, чтобы узнать!
 
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:17 +3
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