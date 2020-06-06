В Туле на Зеленстрое сбили бабушку: видео с регистратора водителя попало в сеть

Кадр из видео.

Авария случилась около полудня в районе дома №112 по пр. Ленина. Пенсионерку сбил водитель Mitsubishi. Бабушка, по первоначальным сведениям, получила легкие травмы. Но ее все же забрали в больницу.

Известно, что пенсионерка перебегала проспект в неположенном месте.