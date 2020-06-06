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В Туле на Зеленстрое сбили бабушку: видео с регистратора водителя попало в сеть
Кадр из видео.

В Туле на Зеленстрое сбили бабушку: видео с регистратора водителя попало в сеть

ДТП случилось сегодня на проспекте Ленина.

Авария случилась около полудня  в районе дома №112 по пр. Ленина. Пенсионерку сбил водитель Mitsubishi. Бабушка, по первоначальным сведениям, получила легкие травмы. Но ее все же забрали в больницу. 
Известно, что пенсионерка перебегала проспект в неположенном месте.  
 
Телеграм-канал РУ_ЧП опубликовал видео с регистратора водителя. На кадрах видно, как бабушка выскакивает из-за другой машины прямо под колеса. 
 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 18:35 +9
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