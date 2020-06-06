Дело о нападении на охранника супермаркета передано в суд

Об этом сообщили в прокуратуре Пролетарского района.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мартовском нападении на охранника магазина "Дикси" в Пролетарском округе Тулы.

Фигурант дела обвиняется в совершении двух преступлений:

п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия),

п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В ходе дознания было установлено, что 17 марта 2020 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в магазине «Дикси». Контролер магазина увидел в его руках нож. Он вывел неадекватного посетителя на улицу, чем вызвал недовольство хулигана.

На крыльце магазина обвиняемый складным туристическим ножом нанес контролеру удар в левую щеку.

Дебошир размахивал ножом перед работниками магазина, молотил руками и ногами по стеклам двери магазина, разбил их, громко матерясь. Это также расценили как хулиганство.

В отношении мужчины избрана мера в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Пролетарский районный суд г. Тулы.