Дело о нападении на охранника супермаркета передано в суд
Об этом сообщили в прокуратуре Пролетарского района.
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мартовском нападении на охранника магазина "Дикси" в Пролетарском округе Тулы.
Фигурант дела обвиняется в совершении двух преступлений:
- п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия),
- п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
В ходе дознания было установлено, что
На крыльце магазина обвиняемый складным туристическим ножом нанес контролеру удар в левую щеку.
Дебошир размахивал ножом перед работниками магазина, молотил руками и ногами по стеклам двери магазина, разбил их, громко матерясь. Это также расценили как хулиганство.
В отношении мужчины избрана мера в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Пролетарский районный суд г. Тулы.