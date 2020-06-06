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Тульский рыбак выловил сома в человеческий рост
Фото ВК Павла Онищука

Тульский рыбак выловил сома в человеческий рост

Сом весит 32 кг.

Павел Онищук из Тулы в конце мая рыбачил на Оке в Шиловском районе Рязанской области. И внезапно выловил огромного сома весом в 32 килограмма! По словам Павла, вываживал рыбу недолго - около 20 минут.

В комментариях на странице Павла в ВК рыбаки восхищаются уловом. А вот сам рыбак огромным сома не считает. В беседе с Myslo он отметил: "Я не считаю мой улов сверхъестественным, люди ловят в два раза больше! Читал, что сом может вырасти до 300 килограммов. Правда, таких пока не ловили».

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 18:30 +12
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