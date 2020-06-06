Тульский рыбак выловил сома в человеческий рост

Фото ВК Павла Онищука

Павел Онищук из Тулы в конце мая рыбачил на Оке в Шиловском районе Рязанской области. И внезапно выловил огромного сома весом в 32 килограмма! По словам Павла, вываживал рыбу недолго - около 20 минут.

В комментариях на странице Павла в ВК рыбаки восхищаются уловом. А вот сам рыбак огромным сома не считает. В беседе с Myslo он отметил: "Я не считаю мой улов сверхъестественным, люди ловят в два раза больше! Читал, что сом может вырасти до 300 килограммов. Правда, таких пока не ловили».