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Тульская область вышла из десятки самых грязных регионов страны
Фото из архива Myslo.

Тульская область вышла из десятки самых грязных регионов страны

Правда, в новом рейтинге наш регион поднялся всего на две строчки и находится на 73-м месте из 85.

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» по итогам прошедшей весны.

Посмотрим на рейтинг. Тула не в «грязной десятке», но все равно в хвосте — мы под номером 73. Завидно наблюдать наших ближайших соседей в начале списка, с таким огромным отрывом от нас. Так, Калуга — 11 место, чуть-чуть не дотянула до десятки самых благополучных регионов! Рязань — 14 место, Москва и вовсе на пятом месте.

А вот как мы выглядим среди соседей по Центральному Федеральному округу (спойлер — плоховато, но хорошо никогда не было):

Предыдущий рейтинг можно посмотреть здесь.

Андрей Нагибин, руководитель «Зеленого патруля»:

- Во всем мире, и в России также, весной 2020 г. было отмечено улучшение экологической ситуации. Режим изоляции привел к резкому сокращению выбросов автотранспорта, сократилось число работающих предприятий, люди рассредоточились и «самоизолировались».

Роман Пукалов, директор природоохранных программ «Зеленого патруля»:

- Мы поддерживаем тех людей и организации, которые остаются работать «на удаленке». Они не только помогают бороться с коронавирусом, но и улучшают экологическую ситуацию в стране.

 

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:30 −2
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