В Тульской области подозреваемый в незаконном обороте наркотиков и оружия скрылся от полиции
Мужчина объявлен в розыск.
Сотрудники УМВД России по Тульской области устанавливают местонахождение Горичева Сергея Александровича,
В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что мужчина в доме в с. Нарышкино Тепло-Огаревского района хранил наркотики и оружие. В присутствии понятых там обнаружено и изъято более 10 кг наркотического средства марихуана, 1050 кустов наркосодержащего растения конопля, произраставших на приусадебном участке, и огнестрельное оружие.
Мужчина скрылся от полиции. В УМВД просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении подозреваемого, сообщить по телефону 8 (4872)35−18−60 в Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области.