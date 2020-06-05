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В Тульской области подозреваемый в незаконном обороте наркотиков и оружия скрылся от полиции

В Тульской области подозреваемый в незаконном обороте наркотиков и оружия скрылся от полиции

Мужчина объявлен в розыск.

Сотрудники УМВД России по Тульской области устанавливают местонахождение Горичева Сергея Александровича, 16.10.1978 г. р., подозреваемого в причастности к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков и незаконного оборота оружия.

В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что мужчина в доме в с. Нарышкино Тепло-Огаревского района хранил наркотики и оружие. В присутствии понятых там обнаружено и изъято более 10 кг наркотического средства марихуана, 1050 кустов наркосодержащего растения конопля, произраставших на приусадебном участке, и огнестрельное оружие.

Галерея
Розыск Горичева, Фото: 1
Розыск Горичева, Фото: 2
Розыск Горичева, Фото: 3

Мужчина скрылся от полиции. В УМВД просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении подозреваемого, сообщить по телефону 8 (4872)35−18−60 в Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области.

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