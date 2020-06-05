Фото УГИБДД по Тульской области.
Под Тулой неопытный водитель на Renault улетел с дороги и врезался в дерево
Отлетевшее от легковушки колесо отскочило в другую машину.
4 июня в 22.55 в Узловском районе на автодороге Тула-Новомосковск 19-летняя девушка, находясь на рулем автомобиля Renault Logan, по предварительной информации, не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево. У машины отскочило колесо и отлетело в Kia Сeed.
В УГИБДД по Тульской области уточнили, что у автоледи из Renault водительский стаж менее двух месяцев.
В ДТП пострадали сама водитель и ее 15-летняя пассажирка. Обе пострадавшие госпитализированы.
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