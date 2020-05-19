20 мая в южной части Тулы ожидаются перебои с водой

Фото из архива Myslo.

20 мая с 8.00 до 8.00 21 мая в южной части Тулы будут перебои с водой. Как сообщает «Тулагорводоканал», это связано с подготовкой Окского водозабора к работе в зимних условиях.

В связи с этим пониженное давление воды ожидается:

в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,

в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

в д. Гостеевка,

на Новомосковском шоссе,

в районе «Зеленстроя»,

в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово,

деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Отключение водоснабжения запланировано в пос. Косая Гора, Менделеевском, Басово-Прудном, Старо-Басово, Скуратовских поселках.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.