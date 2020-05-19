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20 мая в южной части Тулы ожидаются перебои с водой
Фото из архива Myslo.

20 мая в южной части Тулы ожидаются перебои с водой

С 8.00 специалисты начнут проводить ремонтно-профилактические работы.

20 мая с 8.00 до 8.00 21 мая в южной части Тулы будут перебои с водой. Как сообщает «Тулагорводоканал», это связано с подготовкой Окского водозабора к работе в зимних условиях.
 
В связи с этим пониженное давление воды ожидается:
 
  • в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
  • в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
  • в д. Гостеевка,
  • на Новомосковском шоссе,
  • в районе «Зеленстроя»,
  • в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово,
  • деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.
Отключение водоснабжения запланировано в пос. Косая Гора, Менделеевском, Басово-Прудном, Старо-Басово, Скуратовских поселках.
 
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:04 +1
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