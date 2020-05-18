Туляки пожаловались на пропавшие с мемориала фамилии

Фото: Павел Кочетов.

Жители Привокзального округа рассказали, что на монументе павшим работникам завода «Тулажелдормаш» были закрашены несколько фамилий. К 9 Мая стелу реставрировали и благоустраивали. Но после проведенных работ три фамилии оказались закрашенными. Вот как сейчас выглядит памятник.

Туляки возмущаются: «Ну как так?! Как будто до этого эти фамилии там незаслуженно висели? Или краски на них не хватило?»

Как рассказали в администрации города, фамилии, которые сейчас закрашены, были дописаны позже и сильно отличались от общего текста.

На заводе «Тулажелдормаш» решили сделать новую гравировку в едином стиле. К работам гравер приступит, как только установится теплая погода. И кроме этих работ на монументе будет сделано ещё много мелких доработок.