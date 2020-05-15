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В Суворове 18-летний парень украл из сарая «ИЖ»

В Суворове 18-летний парень украл из сарая «ИЖ»

Молодой человек отогнул дужку замка и забрал мотоцикл.

В Суворовском районе полицейские задержали 18-летнего парня, подозреваемого в совершении кражи. Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, добычей вора стал мотоцикл «ИЖ».

Транспортное средство стояло в сарае на территории одной из дач. Ночью вор отогнул дужку замка и забрал мотоцикл. Правоохранители оперативно установили личность вора и задержали его. Мотоцикл изъят, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:10 +4
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