В Суворове 18-летний парень украл из сарая «ИЖ»

Молодой человек отогнул дужку замка и забрал мотоцикл.

В Суворовском районе полицейские задержали 18-летнего парня, подозреваемого в совершении кражи. Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, добычей вора стал мотоцикл «ИЖ».

Транспортное средство стояло в сарае на территории одной из дач. Ночью вор отогнул дужку замка и забрал мотоцикл. Правоохранители оперативно установили личность вора и задержали его. Мотоцикл изъят, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».