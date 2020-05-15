Тульским школьникам купят 1500 планшетов

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В связи с угрозой распространения коронавируса школы, колледжи и техникумы Тульской области перешли на дистанционное обучение. Это более 138 тысяч школьников и 20 тысяч студентов.

Министр образования региона Алевтина Шевелева рассказала, что в первое время и образовательные интернет-ресурсы не справлялись с объемом запросов и увеличением числа пользователей. Потоки пользователей были распределены – сначала уроки проходили у учащихся начальной школы и 10-11 классов, затем – у 5-9 классов.

Еще одна из проблем — нехватка компьютерного оборудования, планшетов, ноутбуков у школьников. По правительства Тульской области, в компьютерной технике нуждаются 1700 детей. При поддержке губернатора в ближайшее время за счет средств Фонда «Перспектива» будут закуплены 1500 планшетов для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ещё 126 ноутбуков и планшетов для тульских школьников из малообеспеченных семей закупило Агентство стратегических инициатив.

До 19 мая во всех школах Тульской области пройдёт итоговая аттестация для учеников 1-8 классов. В последние дни мая они будут заниматься повторением пройденного материала без выставления оценок и домашних заданий.

Для учащихся 9-11 классов дистанционное обучение продолжится до конца мая. В первую очередь, это консультации выпускников для подготовки к экзаменам и выставление итоговых оценок в аттестаты. Даты и порядок проведения ЕГЭ-2020 пока не утверждены на федеральном уровне.