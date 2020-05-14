Тулякам увеличат субсидии на оплату коммунальных услуг

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Эта мера будет введена с 1 июня, её действие продлится до конца года.

В Тульской области действует региональный закон «О размере регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

При среднедушевом доходе семьи или одиноко проживающего гражданина в размере 6000 рублей в месяц и менее затраты на ЖКУ не должны превышать 10%. Если сумма ежемесячного дохода составляет от 6000 до 7500 рублей, на коммунальные услуги должно уходить не более 15%, а если доходы составляют более 7500 рублей на человека, предельная доля расходов на жильё – 22%. Этой мерой соцподдержки пользуются порядка 5500 семей.

На совещании под руководством Алексея Дюмина министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков сообщил, что в конце марта – начале апреля уровень оплаты коммунальных услуг снизился на 11-15% – в первые недели режима повышенной готовности не работали кассы банков и пункты приема платежей, а онлайн-платежами пользуются далеко не все. Кроме того, принятое на федеральном уровне постановление о запрете штрафов и отключения коммунальных ресурсов на время пандемии некоторые граждане восприняли как возможность не оплачивать услуги ЖКХ совсем.

До конца текущего года предлагается увеличение коммунальные субсидии. Предполагается, что размер ежемесячной субсидии вырастет с 2800 до 3500 рублей для жителей со среднедушевым доходом до 6000 рублей в месяц. Для граждан с доходом от 6000 до 7500 тысяч руб. – с 2200 до 2700 рублей. Тулякам с доходами свыше 7500 тысяч субсидию повысят в 1,7 раза.

На это дополнительно потребуется порядка 30 млн рублей. Ввести субсидии планируется уже с 1 июня. Соответствующий законопроект в ближайшие дни будет внесен на рассмотрение в областную Думу.