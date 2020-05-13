Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.
В ДТП на Каминского в Туле пострадал один человек
На пересечении с ул. Жуковского столкнулись SsangYong и Kia.
Днем 13 мая на пересечении ул. Каминского и ул. Жуковского столкнулись SsangYong и Kia. По данным Госавтоинспекции, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 12.10.
«В результате ДТП пострадал и был доставлен в больницу водитель Kia. Тяжесть полученных им травм предстоит установить медикам», — сообщила Myslo руководитель группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Анастасия Фетисова.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
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