В Тульской области кладбища откроют для посещений
Об этом сообщает региональное правительство.
В Тульской области кладбища откроют для посещений. Информацию об этом в соцсетях сообщила пресс-служба правительства. Если они закрыты, необходимо обращаться в администрации муниципальных образований, на территории которых расположены кладбища.
Отметим, что в соответствии с указом губернатора ранее на территории региона по 11 мая 2020 года действовал запрет на посещение мест погребения. В поправки указа от 10 мая это ограничение не попало.
UPD. Новость обновлена.
сегодня, в 16:53, 24 1128 1
сегодня, в 16:41, 17 523 1
сегодня, в 16:22, 102 5256 -3
сегодня, в 16:01, 32 968 1
Другие статьи по темам
Место
Прочее