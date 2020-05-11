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В Тульской области кладбища откроют для посещений

В Тульской области кладбища откроют для посещений

Об этом сообщает региональное правительство.

В Тульской области кладбища откроют для посещений. Информацию об этом в соцсетях сообщила пресс-служба правительства. Если они закрыты, необходимо обращаться в администрации муниципальных образований, на территории которых расположены кладбища.

Отметим, что в соответствии с указом губернатора ранее на территории региона по 11 мая 2020 года действовал запрет на посещение мест погребения. В поправки указа от 10 мая это ограничение не попало.

UPD. Новость обновлена.

Сюжет: Коронавирус
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