В Тульской области кладбища откроют для посещений. Информацию об этом в соцсетях сообщила пресс-служба правительства. Если они закрыты, необходимо обращаться в администрации муниципальных образований, на территории которых расположены кладбища.

Отметим, что в соответствии с указом губернатора ранее на территории региона по 11 мая 2020 года действовал запрет на посещение мест погребения. В поправки указа от 10 мая это ограничение не попало.

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