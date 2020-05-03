В Туле пьяная автоледи без прав врезалась в дорожный знак

Вечером 3 мая рядом с домом № 13 корпус 6 по ул. Макаренко в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, находившаяся за рулём Mercedes Benz Vaneo 37-летняя женщина не справилась с управлением и врезалась в дорожный знак. Последний упал на кузов припаркованного грузовика.

В присутствии понятых женщина отказалась от освидетельствования на алкоголь. Кроме того, выяснилось, что у неё нет водительского удостоверения, а машина принадлежит знакомым.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.