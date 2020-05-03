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В Туле пьяная автоледи без прав врезалась в дорожный знак

В Туле пьяная автоледи без прав врезалась в дорожный знак

В результате ДТП повреждены два автомобиля.

Вечером 3 мая рядом с домом № 13 корпус 6 по ул. Макаренко в Туле произошло ДТП. По предварительной информации, находившаяся за рулём Mercedes Benz Vaneo 37-летняя женщина не справилась с управлением и врезалась в дорожный знак. Последний упал на кузов припаркованного грузовика.
 
В присутствии понятых женщина отказалась от освидетельствования на алкоголь. Кроме того, выяснилось, что у неё нет водительского удостоверения, а машина принадлежит знакомым.
 
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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В Туле пьяная автоледи без прав врезалась в дорожный знак, Фото: 1
В Туле пьяная автоледи без прав врезалась в дорожный знак, Фото: 2
В Туле пьяная автоледи без прав врезалась в дорожный знак, Фото: 3
В Туле пьяная автоледи без прав врезалась в дорожный знак, Фото: 4
В Туле пьяная автоледи без прав врезалась в дорожный знак, Фото: 5
В Туле пьяная автоледи без прав врезалась в дорожный знак, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 22:11 +13
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