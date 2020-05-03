По каким адресам в Туле не будет электроэнергии 6, 7 и 8 мая
Публикуем график проведения ремонтных работ.
Как сообщает пресс-служба администрации города, с 6 по 8 мая специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим по ряду адресов не будет электроэнергии.
6 мая
С 12.00 до 19.00:
- ул. Комсомольская, 191 к. 1, 191 к. 2, 191 к. 3, 191 к. 4;
- Промышленный пр-д, 1, 3;
- ул. Токарева, 78, 80, 73-а, 69;
- Загородный пр-д, 15, 1;
- ул. Кутузова, 36;
- ул. Дементьева, 8, 10, 12, 14, 16;
- ул. Рудная, 1−13 (нечётн.), 2−16 (чётн.);
- ул. Ковпака, 1−15 (нечётн.), 2−12 (чётн.);
- ул. Сортировочная, 1−9 (нечётн.), 10-а, 7-а, 2−10 (чётн.);
- ул. Кутузова, 183−209 (нечётн.);
- ул. Разливочная, 1−13 (нечётн.), 2−12 (чётн.);
- ул. Бункерная, 7;
- Епифанское ш., 2;
- ул. Копровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
- 8-й пр-д, 34−50 (чётн.), 29−41 (нечётн.);
- 9-й пр-д, 36−46 (чётн.), 39-б-51 (нечётн);
- 13-й пр-д, 13, 14, 15;
- 26-й пр-д, 1−10;
- ул. Карпова, 50, 52, 58, 60;
- ул. Октябрьская, 136−182 (чётн.);
- 2-й Песчаный пр-д, 17;
- ул. 3-я Песчаная, 17;
- Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1−15 (нечётн.), 2, 4;
- 9-й пр-д, 2-а-д, 2−6 (чётн.);
- 10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1−7 (нечётн.), 2-а-г, 2−8 (чётн.);
- 18-й пр-д, 21, 40−64 (чётн.);
- ул. Полюсная, 9-а, 11, 8−22 (чётн.)
- ул. Лазо, 16−34 (чётн.), 13−31 (нечётн.);
- ул. Станиславского, 64;
- Мясново: п. Лихвинка: 1-й Лихвинский пр-д, 8−48 (чётн.), 3−33 (нечётн.); 2-й Лихвинский пр-д, 21−33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-д, 17−41 (нечётн.), 18, 41-а, 22−42 (чётн.); 4-й Лихвинский пр-д, 2−7; 5-й Лихвинский пр-д, 2;
- п. Михалково: ул. Колхозная, 4-а, 14-а, 14-б, 4−14; ул. Казанская, 2; ул. Сафонова, 1−9, 15−23 (нечётн.), 22, 24.
7 мая
С 12.00 до 18.00:
- ул. Оборонная, 80, 63, 96-а, 96, 98, 100;
- ул. Староникитская, 87;
- ул. П. Алексеева, 7−49 (нечётн.), 12−62 (чётн.);
- ул. Будённого, 45−59 (нечётн.), 68, 72, 57-а, 55-а, 64-а, 58−62 (чётн.);
- ул. М. Смирнова, 41−99, 1−21 (нечётн.), 42−88 (чётн.), 70-а;
- ул. М. Мазая, 17, 23, 21, 25, 15, 19;
- ул. Бардина, 1, 7, 3;
- ул. Приупская, 26-б, 14, 24, 27, 23, 25, 26, 28, 28-а; у
- ул. Чаплыгина, 4, 2, 8; ул. Аносова, 1, 3, 5, 7, 4, 6.
С 12.00 до 19.00:
- ул. Ложевая, 1−26, 30;
- ул. Осташева, 70−96 (чётн.), 79−105 (нечётн.);
- ул. Пробная, 41−77 (нечётн.), 48−98 (чётн.), 80-а, 50-а;
- ул. Пролетарская, 89;
- ул. Гармонная, 20, 21, 25, 22, 33, 31, 33-а,;
- ул. Осташева, 128;
- ул. Пролетарская, 97-а, 115-а, 93-в, 79-а, 83-а, 71−87, 93−117 (нечётн.);
- ул. Ложевая, 23-б;
- ул. Пролетарская, 37−69 (нечётн.);
- ул. Плеханова, 1−43;
- ул. Чапаева, 15−21 (нечётн.), 24−34 (нечётн.);
- 8-й пр-д, 76−98 (чётн.), 67−89 (нечётн.);
- 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123;
- 12-й пр-д, 61;
- 19-й пр-д, 4−14 (чётн.), 20, 3−19 (нечётн.), 23;
- 20-й пр-д, 2−32 (чётн.), 3−23 (нечётн.);
- 21-й пр-д, 1−27;
- 22-й пр-д, 28;
- 25-й пр-д, 14−28 (чётн.), 17−49 (нечётн.);
- 31-й пр-д, 2−48 (чётн.)ул. Кап. Громова, 19, 21, 25;
- Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170−180 (чётн.), 119−153 (нечётн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-д, 2−48 (чётн.), 3−41 (нечётн.);
- ул. Тихмянова, 1-п;
- 12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з;
- ул. Ак. Павлова, 119−141 (нечётн.), 128−142 (чётн.);
- ул. С. Стальского, 21−25 (нечётн.), 34−38 (чётн.);
- ул. Лескова, 13−23, 23-а (нечётн.), 2−6 (чётн.)
- ул. Щепкина, 2−18 (чётн.);
- ул. Ватутина, 1−17 (нечётн.), 2−22 (чётн.);
- Епифанское ш., 37−57 (нечётн.);
- ул. Ив. Франко, 1−21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10;
- ул. Газовая, 40, 42.
8 мая
С 12.00 до 14.00: ул. М. Горького, 16, 14, 33, 14-а, 20.
С 14.00 до 16.00: ул. М. Горького, 16, 14, 16, 33, 14-г;
ул. Арсенальная, 1-б.
С 12.00 до 19.00:
- ул. Металлургов, 69, 65-а, 73-б, 73-а, 69-в, 71-а, 75, 65, 67, 73;
- 1-й пр-д Металлургов, 5, 5-а
- п. Горелки: ул. Макаренко, 3-б, 9-а, 11-б, 24; Московское ш., 15-а; пер. Поддубный, 1−6; пер. Соснянский, 1−6
- ул. Р. Зорге, 18, 20, 20-а, 22, 22-а, 22-б, 24, 24-а, 26;
- ул. Немцова, 23, 25
- ул. М. Смирнова, 26−40 (чётн.), 41−53 (нечётн.);
- ул. Л. Толстого, 33−43 (нечётн.), 34, 36;
- ул. Тимирязева, 15−25 (нечётн.), 18−22 (чётн.);
- ул. Оборонная, 52;
- ул. Гоголевская, 6−16 (чётн.), 3−13 (нечётн.).
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