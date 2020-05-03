По каким адресам в Туле не будет электроэнергии 6, 7 и 8 мая

Как сообщает пресс-служба администрации города, с 6 по 8 мая специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим по ряду адресов не будет электроэнергии.

6 мая

С 12.00 до 19.00:

ул. Комсомольская, 191 к. 1, 191 к. 2, 191 к. 3, 191 к. 4;

Промышленный пр-д, 1, 3;

ул. Токарева, 78, 80, 73-а, 69;

Загородный пр-д, 15, 1;

ул. Кутузова, 36;

ул. Дементьева, 8, 10, 12, 14, 16;

ул. Рудная, 1−13 (нечётн.), 2−16 (чётн.);

ул. Ковпака, 1−15 (нечётн.), 2−12 (чётн.);

ул. Сортировочная, 1−9 (нечётн.), 10-а, 7-а, 2−10 (чётн.);

ул. Кутузова, 183−209 (нечётн.);

ул. Разливочная, 1−13 (нечётн.), 2−12 (чётн.);

ул. Бункерная, 7;

Епифанское ш., 2;

ул. Копровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;

8-й пр-д, 34−50 (чётн.), 29−41 (нечётн.);

9-й пр-д, 36−46 (чётн.), 39-б-51 (нечётн);

13-й пр-д, 13, 14, 15;

26-й пр-д, 1−10;

ул. Карпова, 50, 52, 58, 60;

ул. Октябрьская, 136−182 (чётн.);

2-й Песчаный пр-д, 17;

ул. 3-я Песчаная, 17;

Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1−15 (нечётн.), 2, 4;

9-й пр-д, 2-а-д, 2−6 (чётн.);

10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1−7 (нечётн.), 2-а-г, 2−8 (чётн.);

18-й пр-д, 21, 40−64 (чётн.);

ул. Полюсная, 9-а, 11, 8−22 (чётн.)

ул. Лазо, 16−34 (чётн.), 13−31 (нечётн.);

ул. Станиславского, 64;

Мясново: п. Лихвинка: 1-й Лихвинский пр-д, 8−48 (чётн.), 3−33 (нечётн.); 2-й Лихвинский пр-д, 21−33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-д, 17−41 (нечётн.), 18, 41-а, 22−42 (чётн.); 4-й Лихвинский пр-д, 2−7; 5-й Лихвинский пр-д, 2;

п. Михалково: ул. Колхозная, 4-а, 14-а, 14-б, 4−14; ул. Казанская, 2; ул. Сафонова, 1−9, 15−23 (нечётн.), 22, 24.

7 мая

С 12.00 до 18.00:

ул. Оборонная, 80, 63, 96-а, 96, 98, 100;

ул. Староникитская, 87;

ул. П. Алексеева, 7−49 (нечётн.), 12−62 (чётн.);

ул. Будённого, 45−59 (нечётн.), 68, 72, 57-а, 55-а, 64-а, 58−62 (чётн.);

ул. М. Смирнова, 41−99, 1−21 (нечётн.), 42−88 (чётн.), 70-а;

ул. М. Мазая, 17, 23, 21, 25, 15, 19;

ул. Бардина, 1, 7, 3;

ул. Приупская, 26-б, 14, 24, 27, 23, 25, 26, 28, 28-а; у

ул. Чаплыгина, 4, 2, 8; ул. Аносова, 1, 3, 5, 7, 4, 6.

С 12.00 до 19.00:

ул. Ложевая, 1−26, 30;

ул. Осташева, 70−96 (чётн.), 79−105 (нечётн.);

ул. Пробная, 41−77 (нечётн.), 48−98 (чётн.), 80-а, 50-а;

ул. Пролетарская, 89;

ул. Гармонная, 20, 21, 25, 22, 33, 31, 33-а,;

ул. Осташева, 128;

ул. Пролетарская, 97-а, 115-а, 93-в, 79-а, 83-а, 71−87, 93−117 (нечётн.);

ул. Ложевая, 23-б;

ул. Пролетарская, 37−69 (нечётн.);

ул. Плеханова, 1−43;

ул. Чапаева, 15−21 (нечётн.), 24−34 (нечётн.);

8-й пр-д, 76−98 (чётн.), 67−89 (нечётн.);

10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123;

12-й пр-д, 61;

19-й пр-д, 4−14 (чётн.), 20, 3−19 (нечётн.), 23;

20-й пр-д, 2−32 (чётн.), 3−23 (нечётн.);

21-й пр-д, 1−27;

22-й пр-д, 28;

25-й пр-д, 14−28 (чётн.), 17−49 (нечётн.);

31-й пр-д, 2−48 (чётн.)ул. Кап. Громова, 19, 21, 25;

Мясново: ул. Чмутова, 170-а, 170−180 (чётн.), 119−153 (нечётн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-д, 2−48 (чётн.), 3−41 (нечётн.);

ул. Тихмянова, 1-п;

12-й пр-д, 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з;

ул. Ак. Павлова, 119−141 (нечётн.), 128−142 (чётн.);

ул. С. Стальского, 21−25 (нечётн.), 34−38 (чётн.);

ул. Лескова, 13−23, 23-а (нечётн.), 2−6 (чётн.)

ул. Щепкина, 2−18 (чётн.);

ул. Ватутина, 1−17 (нечётн.), 2−22 (чётн.);

Епифанское ш., 37−57 (нечётн.);

ул. Ив. Франко, 1−21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10;

ул. Газовая, 40, 42.

8 мая

С 12.00 до 14.00: ул. М. Горького, 16, 14, 33, 14-а, 20.

С 14.00 до 16.00: ул. М. Горького, 16, 14, 16, 33, 14-г;

ул. Арсенальная, 1-б.



С 12.00 до 19.00: