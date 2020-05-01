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В ДТП на М-2 под Тулой пострадали пять человек
Фото предоставлены очевидцем происшествия

В ДТП на М-2 под Тулой пострадали пять человек

В том числе, травмы получили двое несовершеннолетних.

Как сообщил Myslo очевидец, вечером 30 апреля на 127-м км автодороги М-2 «Крым» (Заокский район) столкнулись Ford C-Max и Opel Zafira. Судя по фото, один из автомобилей получил серьезные повреждения.
 
В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии. По имеющейся на настоящий момент информации, Ford совершил наезд на стоявший Opel.
 
 
В результате автоаварии пострадали пять человек, в том числе двое детей. Несовершеннолетние находились в детских удерживающих устройствах.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:45 +2
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Место
Тульская областьЗаокский район

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