В ДТП на М-2 под Тулой пострадали пять человек

Фото предоставлены очевидцем происшествия

В том числе, травмы получили двое несовершеннолетних.

Как сообщил Myslo очевидец, вечером 30 апреля на 127-м км автодороги М-2 «Крым» (Заокский район) столкнулись Ford C-Max и Opel Zafira. Судя по фото, один из автомобилей получил серьезные повреждения.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии. По имеющейся на настоящий момент информации, Ford совершил наезд на стоявший Opel.

В результате автоаварии пострадали пять человек, в том числе двое детей. Несовершеннолетние находились в детских удерживающих устройствах.