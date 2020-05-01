Фото предоставлены очевидцем происшествия
В ДТП на М-2 под Тулой пострадали пять человек
В том числе, травмы получили двое несовершеннолетних.
Как сообщил Myslo очевидец, вечером 30 апреля на 127-м км автодороги М-2 «Крым» (Заокский район) столкнулись Ford C-Max и Opel Zafira. Судя по фото, один из автомобилей получил серьезные повреждения.
В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии. По имеющейся на настоящий момент информации, Ford совершил наезд на стоявший Opel.
В результате автоаварии пострадали пять человек, в том числе двое детей. Несовершеннолетние находились в детских удерживающих устройствах.
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