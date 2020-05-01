Тульские налоговики начали прием заявок на субсидии малому и среднему бизнесу

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Их назначение — частичная компенсация затрат, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда работников в апреле — мае 2020 года.

С 1 мая этого года организации и индивидуальные предприниматели могут подать заявление на получение новой бюджетной субсидии. Это касается тех представителей бизнеса, кто ведет деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Цель субсидий — частичная компенсация затрат, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда работников в апреле — мае 2020 года.

Как считается размер субсидии:

Для организации — произведение МРОТ (12 130 рублей) на количество работников в марте 2020 года;

Для И. П. — произведение МРОТ (12 130 рублей) на количество работников в марте 2020 года, увеличенное на единицу;

Для И. П. без работников — МРОТ (12 130 рублей).

Кто может претендовать на получение субсидии:

Субъекты МСП, включенные в реестр по состоянию на 01.03.2020 года;

Осуществляющие деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавирусной инфекции (основной ОКВЭД включен в Перечень, утверждённый Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 с учетом последующих дополнений);

Количество работников должно составлять не менее 90% по сравнению с мартом 2020 года;

Организация не находится в процессе ликвидации, не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

Отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3 тыс. рублей на 01.03.2020.

Как получить субсидию:

Заявление по форме согласно приложению № 2 к Постановлению Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 подается в период с 1 мая по 1 июля 2020 года, в мае — за апрель, в июне — за май или сразу за два месяца. Обязательно указать: ИНН, КПП (для организации), ФИО (для предпринимателя), номер счета (реквизиты банка), код месяца, за который запрашивается субсидия (04 — апрель, 05 — май, 0405 — апрель-май);

Направить заявление можно по телекоммуникационным каналам связи, через «Личный кабинет» юридического лица или индивидуального предпринимателя или почтовым отправлением.

Налоговая служба после проверки информации, указанной в заявлении, в сроки, установленные Постановлением от 24.04.2020 № 576, сообщит налогоплательщику о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии. Информация о ходе рассмотрения доступна на сайте ФНС России. Федеральное казначейство осуществляет перевод средств только на расчетный счет заявителя.

ВАЖНО! При искажении налогоплательщиком данных отчетности индивидуального (персонифицированного) учета субсидия подлежит возврату в бюджет.

На входах в налоговые инспекции Тульской области функционируют специальные боксы, где можно оставить корреспонденцию. Все документы будут зарегистрированы и обработаны в установленном порядке.

Необходимо указывать номер контактного телефона для дистанционного решения возможных вопросов.