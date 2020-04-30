Убийца тулячки Ирины Ахматовой показал место захоронения своей второй жертвы

Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, Виталий Чикирев, подозреваемый в убийстве тулячки Ирины Ахматовой, признался еще в одном преступлении.

Сообщается, что 29 апреля в подмосковном Протвине за гаражами были найдены скелетированные останки человека. Предположительно, они принадлежат девушке, пропавшей в 2010 году. По данным СМИ, Чикирев признался, что участвовал в ее убийстве. Сейчас следователи проверяют эту версию.

Напомним, мужчина обвиняется в убийстве 29-летней тулячки Ирины Ахматовой. Резонансное преступление было совершено в декабре 2018 года. Ирина пропала по пути из Москвы в Тулу. Ее муж забил тревогу, когда девушка перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что Ирина направлялась из столицы не одна — она нашла себе попутчика с помощью сервиса BlaBlaCar.

По факту пропажи Ахматовой было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи выяснили, что попутчик девушки ранее был судим за мошенничество и изнасилование. Мужчина воспользовался фейковым аккаунтом, указав при регистрации в приложении данные другого человека.

Пассажиром Ирины оказался Виталий Чикирев, 1979 года рождения. Правоохранители задержали его в городе Гороховец Владимирской области.

Мужчина признался в убийстве девушки и сообщил, что пошел на преступление ради ограбления. По предварительной информации, преступник спланировал убийство заранее. Его заключили под стражу 31 декабря 2018 года.

Тело убитой впоследствии было найдено в лесополосе в Серпуховском районе Московской области. Расследованием этого дела занимается центральный аппарат СКР.