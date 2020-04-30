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Убийца тулячки Ирины Ахматовой показал место захоронения своей второй жертвы

Убийца тулячки Ирины Ахматовой показал место захоронения своей второй жертвы

Следователи выясняют все обстоятельства убийства.

Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, Виталий Чикирев, подозреваемый в убийстве тулячки Ирины Ахматовой, признался еще в одном преступлении. 
 
Сообщается, что 29 апреля в подмосковном Протвине за гаражами были найдены скелетированные останки человека. Предположительно, они принадлежат девушке, пропавшей в 2010 году. По данным СМИ, Чикирев признался, что участвовал в ее убийстве. Сейчас следователи проверяют эту версию.
 
Отметим, что Чикирев находится под стражей. В СИЗО он пробудет как минимум до 28 мая.
 

Напомним, мужчина обвиняется в убийстве 29-летней тулячки Ирины Ахматовой. Резонансное преступление было совершено в декабре 2018 года. Ирина пропала по пути из Москвы в Тулу. Ее муж забил тревогу, когда девушка перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что Ирина направлялась из столицы не одна — она нашла себе попутчика с помощью сервиса BlaBlaCar.

По факту пропажи Ахматовой было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи выяснили, что попутчик девушки ранее был судим за мошенничество и изнасилование. Мужчина воспользовался фейковым аккаунтом, указав при регистрации в приложении данные другого человека.

Пассажиром Ирины оказался Виталий Чикирев, 1979 года рождения. Правоохранители задержали его в городе Гороховец Владимирской области.

Мужчина признался в убийстве девушки и сообщил, что пошел на преступление ради ограбления. По предварительной информации, преступник спланировал убийство заранее. Его заключили под стражу 31 декабря 2018 года.

Тело убитой впоследствии было найдено в лесополосе в Серпуховском районе Московской области. Расследованием этого дела занимается центральный аппарат СКР.

Сюжет: Убийство тулячки Ирины Ахматовой
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