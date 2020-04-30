Туляка отправили в колонию из-за иностранцев

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В Центральном округе Тулы мировой суд вынес приговор ранее судимому местному жителю. Его признали виновным в фиктивной постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания.

По данным следствия, преступление было совершено в период с июля по ноябрь 2019 года. Злоумышленник через МФЦ предоставил в орган миграционного учета уведомления о том, что к нему в квартиру прибыли пять иностранных граждан. При этом, на самом деле он не намеревался предоставлять им жилье для проживания.

«Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности фигуранта уголовного дела и назначил ему наказание в виде 6 месяцев и 29 дней лишения свободы в колонии — поселении. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.