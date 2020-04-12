Организаторы фестиваля «Дикая Мята» запустили новый онлайн-проект MintMusicHome

Фото: пресс-служба фестиваля «Дикая Мята».

Пресс-служба фестиваля «Дикая Мята» сообщила о запуске нового онлайн-проекта MintMusicHome на официальном YouTube-канале.

Первой участницей шоу стала исполнительница Маяк.

Как отличница, окончившая школу с золотой медалью, стала петь на улицах? Что нужно сделать, чтобы справиться с потоками сетевой ненависти? Как победить, выйдя на боксерский ринг против парня?



Всё это и многое другое – уже на канале Mint Music Home!

Ожидается, что будет выпущен 21 ролик с периодичностью раз в две недели.