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Организаторы фестиваля «Дикая Мята» запустили новый онлайн-проект MintMusicHome
Фото: пресс-служба фестиваля «Дикая Мята».

Организаторы фестиваля «Дикая Мята» запустили новый онлайн-проект MintMusicHome

Первой участницей шоу стала исполнительница Маяк.

Пресс-служба фестиваля «Дикая Мята» сообщила о запуске нового онлайн-проекта MintMusicHome на официальном YouTube-канале.

Первой участницей шоу стала исполнительница Маяк. 

Как отличница, окончившая школу с золотой медалью, стала петь на улицах? Что нужно сделать, чтобы справиться с потоками сетевой ненависти? Как победить, выйдя на боксерский ринг против парня?

Всё это и многое другое – уже на канале Mint Music Home!

Ожидается, что будет выпущен 21 ролик с периодичностью раз в две недели. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:47 +2
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