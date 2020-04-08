Под Тулой мужчина пострадал в ДТП с мотороллером

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

Водитель был без мотошлема, его госпитализировали с различными травмами.

Днем 7 апреля на 1-м километре автодороги Ревякино — Желыбино (Ясногорский район) произошло ДТП с участием мотороллера ТМЗ. По предварительным данным, 55-летний мужчина не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего мотороллер опрокинулся.

По данным Госавтоинспекции, мужчина не имеет прав на управление транспортным средством и был без мотошлема. Пострадавший госпитализирован с различными травмами.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение.