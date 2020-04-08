Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.
Под Тулой мужчина пострадал в ДТП с мотороллером
Водитель был без мотошлема, его госпитализировали с различными травмами.
Днем 7 апреля на 1-м километре автодороги Ревякино — Желыбино (Ясногорский район) произошло ДТП с участием мотороллера ТМЗ. По предварительным данным, 55-летний мужчина не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего мотороллер опрокинулся.
По данным Госавтоинспекции, мужчина не имеет прав на управление транспортным средством и был без мотошлема. Пострадавший госпитализирован с различными травмами.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение.
- Управление мототранспортными средствами с объемом двигателя не превышающим 50 куб. см допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М», при объеме двигателя не более 125 куб. см управление мототранспортом допускается также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1».
- Управление мототранспортом, превышающим объем двигателя 125 куб. см, допускается уже с 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А». Кроме того, при управлении мототехникой обязательно использовать защитную экипировку, которая не только минимизирует последствия при ДТП, но и спасает жизнь.
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