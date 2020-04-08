В Tele2 рассказали о работе оператора в режиме повышенной готовности

7 апреля директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов поделился со СМИ новостями о работе компании в дни режима повышенной готовности, изменении привычек абонентов и интересе пользователей к интернету.

В салонах продолжают помогать абонентам

Во всех девяти областях, окружающих столицу и входящих в макрорегион «Центр» Tele2, продолжают работать крупные салоны связи. На данный момент закрыты только те салоны, что расположены в неработающих торговых центрах.



Денис Маликов.

Денис Маликов подчеркивает: сейчас работа розницы имеет особое социальное значение, поскольку ряд операций, например замену испортившейся SIM-карты, делают только очно, по предъявлении паспорта. Теперь абоненты не останутся без связи в случае возникновения внештатной ситуации. Также Денис рассказал, что в салонах связи Tele2 приняты все рекомендованные меры санитарной профилактики, включая дополнительную дезинфекцию помещений.

Интересно, что много лет оператор развивал так называемую альтернативную розницу: открывал точки продаж SIM-карт в отделениях «Почты России», киосках «Роспечати», локальных магазинах техники и продуктовых. Сейчас эта сеть позволяет жителям из небольших сел подключать себе интернет и переходить на удаленный режим работы, делать покупки онлайн.

4G-интернет — помощник для удаленки

С даты объявления пандемии, 11 марта, интернет-трафик в среднем увеличился на 10%. Но в некоторых локациях — это спальные районы городов – зафиксирован рост до 30%, что превышает показатели новогодних каникул.

Денис Маликов объяснил это тем, что с переводом жителей на удаленную работу поменялась и модель потребления.

– Если раньше основной интернет-трафик в будние дни приходился на центр города, то сейчас он сконцентрирован в спальных районах и за городом — там, где мы расширили покрытие, усилили сигнал и ускорили подключение к Сети, — отметил он.

Однако сеть готова к подобным нагрузкам. Технические специалисты оператора круглосуточно следят за работой всех базовых станций и, как и ранее, проводят работы по расширению каналов Сети в тех местах, где видят значительный рост активности пользователей.

А что со звонками?

И здесь зафиксирован рост в среднем на 11%, рассказал Денис Маликов. Рекордсменом с показателем в 21% стал Ивановский регион, на втором месте, с 19%, Смоленск. Но если Смоленск всегда отличался любовью жителей именно к телефонным разговорам, то для Иваново такое в целом впервые.

– Интересные данные мы увидели 2 апреля, после обращения президента к жителям, — отметил Денис Маликов. — Сразу по окончании телеэфира голосовой трафик в сети Tele2 вырос в два раза.

Смартфон — центр развлечений, а пиццу абонентам привезут на дом

В компании проанализировали статистику приложения Tele2 TV, через которое можно смотреть новинки кинематографа и любимые ленты. Неудивительно, что за последнюю неделю количество просмотров фильмов выросло в десять раз, а сериалов — в три раза.

Чтобы поддержать всех тех, кто остался дома, оператор начал запускать новые предложения программы лояльности «Больше». Теперь абоненты в трех регионах — Калуге, Смоленске и Твери – могут заказать ресторанную еду на дом со скидкой до 50%. Промокоды на скидку доступны в приложении «Мой Tele2» на смартфоне или на сайте оператора. Сейчас в компании работают над тем, чтобы расширить программу на остальные области.

В завершение встречи Денис Маликов пожелал всем здоровья и порекомендовал оставаться дома.