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В Туле в ДТП на Новомосковском шоссе пострадала женщина
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле в ДТП на Новомосковском шоссе пострадала женщина

Столкнулись Lifan и Lada.

2 апреля в 13.50 в Туле на Новомосковском шоссе 29-летний водитель автомобиля Lifan Smily, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Lada Largus.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадала 38-летняя пассажирка Lifan. Она получила различные травмы.

 

Госавтоинспекция напоминает водителям, что нередко основной причиной ДТП становится нарушение ПДД при совершении маневра обгон и выезда на полосу встречного движения.

За выезд на встречку предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок до 6 месяцев. За повторное нарушение можно лишиться водительских прав на год.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:07 +5
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