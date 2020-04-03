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В Щекино пьяная пенсионерка убила мужчину
Изображение Joseph Ken с сайта Pixabay .

В Щекино пьяная пенсионерка убила мужчину

Пострадавший скончался через пять дней после избиения.

В Щекино Тульской области следователи выясняют детали гибели 63-летнего мужчины. После его смерти было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
 
Предполагается, что всё произошло днем 25 марта. В квартире одного из домов по ул. Пирогова в Щекино находились пьяная 61-летняя подозреваемая и потерпевший. Женщина нанесла мужчине множество ударов ногами в живот, и через пять дней он скончался от разрыва селезенки.
 
Подозреваемая задержана, решается вопрос о ее заключении под стражу.
 
«Следователями следственного отдела совместно со следователями-криминалистами следственного управления произведены осмотр места происшествия, проверка показаний на месте с участием подозреваемой. Проводится весь комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы по уголовному делу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:51 +9
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Тульская областьЩекино

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