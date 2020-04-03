В Щекино пьяная пенсионерка убила мужчину

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Пострадавший скончался через пять дней после избиения.

В Щекино Тульской области следователи выясняют детали гибели 63-летнего мужчины. После его смерти было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Предполагается, что всё произошло днем 25 марта. В квартире одного из домов по ул. Пирогова в Щекино находились пьяная 61-летняя подозреваемая и потерпевший. Женщина нанесла мужчине множество ударов ногами в живот, и через пять дней он скончался от разрыва селезенки.

Подозреваемая задержана, решается вопрос о ее заключении под стражу.

«Следователями следственного отдела совместно со следователями-криминалистами следственного управления произведены осмотр места происшествия, проверка показаний на месте с участием подозреваемой. Проводится весь комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы по уголовному делу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.