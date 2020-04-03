Фёдор Конюхов скрылся от коронавируса в Тульской области

Фото instagram.com/fedorkonyukhov

Пользователи соцсетей начали отпускать шуточки про Фёдора Конюхова и коронавирус: мол, а вдруг он не знает, что происходит? И вообще, где он сейчас?

Знаменитый путешественник ответил всем вопрошающим в своем Инстаграме, что решил переждать испытание в деревне Фёдора Конюхова. Напомним, она находится в Заокском районе Тульской области, где Федор приобрел 69 га земли.

«Дорогие друзья, многие из вас интересуются, где сейчас находится Фёдор Конюхов? Я дома, выполняю предписание наших властей. Пишу книгу «Мой путь к мысу Горн» о переходе на весельной лодке через Южный Тихий океан, делаю наброски к будущим картинам, занимаюсь домашними делами, читаю новые книги и перечитываю произведения любимых авторов. Дома всегда есть чем заняться. Большие экспедиции и международные проекты пришлось поставить на паузу. Надо набраться терпения и переждать это испытание. Будьте аккуратны, береги себя и своих близких. Мы все в одной лодке и каждый из нас может повлиять на ситуацию. Молюсь за вас».