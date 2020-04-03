новости
новости
Регистрация
Фёдор Конюхов скрылся от коронавируса в Тульской области
Фото instagram.com/fedorkonyukhov

Фёдор Конюхов скрылся от коронавируса в Тульской области

Об этом путешественник написал в своем Инстаграме.

Пользователи соцсетей начали отпускать шуточки про Фёдора Конюхова и коронавирус: мол, а вдруг он не знает, что происходит? И вообще, где он сейчас?

Знаменитый путешественник ответил всем вопрошающим в своем Инстаграме, что решил переждать испытание в деревне Фёдора Конюхова. Напомним, она находится в Заокском районе Тульской области, где Федор приобрел 69 га земли.

«Дорогие друзья, многие из вас интересуются, где сейчас находится Фёдор Конюхов? Я дома, выполняю предписание наших властей. Пишу книгу «Мой путь к мысу Горн» о переходе на весельной лодке через Южный Тихий океан, делаю наброски к будущим картинам, занимаюсь домашними делами, читаю новые книги и перечитываю произведения любимых авторов. Дома всегда есть чем заняться. Большие экспедиции и международные проекты пришлось поставить на паузу. Надо набраться терпения и переждать это испытание. Будьте аккуратны, береги себя и своих близких. Мы все в одной лодке и каждый из нас может повлиять на ситуацию. Молюсь за вас».

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:49 +5
Другие статьи по темам
Событие
деревня Федора Конюхова
Люди
Федор Конюхов
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Доверчивый житель Узловой перевел мошенникам более полумиллиона рублей
Доверчивый житель Узловой перевел мошенникам более полумиллиона рублей
Личный прием налогоплательщиков Тульской области приостановлен с 6 апреля по 30 апреля
Личный прием налогоплательщиков Тульской области приостановлен с 6 апреля по 30 апреля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.