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Житель Богородицка зарубил топором собутыльника

Житель Богородицка зарубил топором собутыльника

Несчастный получил не менее десяти ударов. Убийца ожидает суда.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Богородицкого района. Он обвиняется в убийстве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 28 января в одном из домов на ул. Гагарина злоумышленник поссорился со своим собутыльником и, вооружившись топором, нанёс ему не менее десяти ударов по голове, шее и туловищу. Потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Убийце грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:07 +4
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Место
Тульская областьБогородицк

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