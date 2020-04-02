Житель Богородицка зарубил топором собутыльника

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Богородицкого района. Он обвиняется в убийстве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 28 января в одном из домов на ул. Гагарина злоумышленник поссорился со своим собутыльником и, вооружившись топором, нанёс ему не менее десяти ударов по голове, шее и туловищу. Потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Убийце грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.