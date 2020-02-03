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В Туле сотрудник фирмы по установке газоанализаторов убил недовольную клиентку
Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay.

В Туле сотрудник фирмы по установке газоанализаторов убил недовольную клиентку

По версии следствия, орудием преступления стал кусок металлической трубы.

17 июля прошлого года в Пролетарском округе Тулы была убита пожилая женщина. Тулячка скончалась от множественных ударов куском металлической трубы по голове.
 
Подозреваемого задержали через некоторое время — им оказался сотрудник фирмы по установке газоанализаторов. По версии следствия, конфликт между пострадавшей и 44-летним обвиняемым произошел из-за того, что женщина выразила свое недовольство качеством оказанных ей услуг.
 
«В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Пролетарский районный суд г. Тулы», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:35 +7
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