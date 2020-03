Изображение Selling of my photos with StockAgencies is not permitted с сайта Pixabay.

В Туле поймали вора с колбасой в штанинах

Подозреваемый ранее уже был судим за мелкие кражи и незаконный оборот наркотиков.

В тульском Скуратово полиция задержала 23-летнего жителя Щекинского района. Мужчину подозревают в серии краж из супермаркетов. Предполагается, что он прятал похищенное в рукавах куртки и штанинах брюк, после чего беспрепятственно выходил из помещения. «При осуществлении противоправного умысла подозреваемый предпочитал сладости и колбасу. Изучая записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность злоумышленника», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области. Известно, что мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и мелкие кражи. Сейчас же мужчину изобличили еще в пяти хищениях, совершенных подряд. В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ. В рамках расследования будут установлены все детали незаконной деятельности мужчины.

