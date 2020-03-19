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В Туле поймали вора с колбасой в штанинах
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В Туле поймали вора с колбасой в штанинах

Подозреваемый ранее уже был судим за мелкие кражи и незаконный оборот наркотиков.

В тульском Скуратово полиция задержала 23-летнего жителя Щекинского района. Мужчину подозревают в серии краж из супермаркетов. Предполагается, что он прятал похищенное в рукавах куртки и штанинах брюк, после чего беспрепятственно выходил из помещения.
 
«При осуществлении противоправного умысла подозреваемый предпочитал сладости и колбасу. Изучая записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность злоумышленника», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Известно, что мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков и мелкие кражи. Сейчас же мужчину изобличили еще в пяти хищениях, совершенных подряд.
 
В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ. В рамках расследования будут установлены все детали незаконной деятельности мужчины.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:44 +7
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