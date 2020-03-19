В Тулу на несколько дней вернется зима

Фото из архива Myslo.

В Тульскую область на несколько дней вернется зима. Такой неутешительный прогноз для конца марта подготовили синоптики. Под воздействием мощного циклона погода в регионе начнет портиться уже с 20 числа — в пятницу дневная температура воздуха опустится до +7°С, ночная — до +1°С.

В выходные в области будут господствовать морозы. В субботу и воскресенье днем ожидается от 0 °C до +3°С, ночью — до -6°С. Возможен мокрый снег.

Со следующей недели в регионе погода начнет постепенно улучшаться. В дневные часы уже будет плюсовая температура — до +6°С, в ночные — по-прежнему будет морозно.

По предварительным прогнозам синоптиков, это арктическое вторжение окажется финальным в марте.