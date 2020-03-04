На красный свет со скоростью 190 км/ч: в Туле осудили водителя, убившего трёх человек

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Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении виновника смертельного ДТП, в котором погибли сотрудники ФСИН России и перевозимый ими адвокат, обвиняемый в совершении мошенничества.

Напомним, авария произошла 12 августа на 82-м километре дороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» (в районе поворота на Алешню). Там столкнулись Mercedes Е320, Mazda СХ-5, Skoda Octavia и «Лада Ларгус». В момент поворота спецавтомобиля УФСИН на перекрестке на зеленый сигнал светофора в него врезалась Mazda СХ-5, ехавшая на красный. Как выяснилось в ходе следствия, водитель кроссовера двигался со скоростью 190 км/ч.

В результате столкновения погибли двое сотрудников ФСИН и адвокат из Белгородской области Вартан Сагрунян, попавший на скамью подсудимых по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Спецтранспорт возвращался из столичного Басманного суда, где проходило очередное судебное заседание.

В суде водитель «Мазды» полностью признал свою вину. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 4 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.