Где в Туле не будет электроэнергии 5 марта

В четверг работы запланированы с 9 до 17 часов по следующим адресам:

пр-т Ленина, 82,

ул. Революции, 3-а,

ул. Советская, 23, 33,

пер. Танковый, 1-12,

пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.),

пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.),

ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3, 3-а, 5,

ул. Можайского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.),

ул. Добролюбова, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.),

ул. Октябрьская, 264-284 (чётн.), 269-297 (нечётн.), 294, 296, 298, 289-а,

Мясново: ул. Дружбы, 11-33 (нечётн.),

ул. Полюсная, 34-52 (чётн.), 25-39 (нечётн.),

Парашютный пр-д, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.),

ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 13-19-а (нечётн.),

15-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-16 (чётн.),

ул. Кабакова, 88, 90,

2-й Клинской пр-д,

ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.),

ул. Чмутова, 84, 88,

ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 1-43 (нечётн.), 2-а, 2-б,

4-й Клинской пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12,

3-й Клинской пр-д, 5, 9,

п. Восточный, 3-а, 70-74 (чётн.), 84, 87,

д. Тихвинка, 64, 65.