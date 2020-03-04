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Где в Туле не будет электроэнергии 5 марта

Где в Туле не будет электроэнергии 5 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

В четверг работы запланированы с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • пр-т Ленина, 82,
  • ул. Революции, 3-а,
  • ул. Советская, 23, 33,
  • пер. Танковый, 1-12,
  • пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
  • пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.),
  • ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3, 3-а, 5,
  • ул. Можайского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
  • ул. Добролюбова, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.),
  • ул. Октябрьская, 264-284 (чётн.), 269-297 (нечётн.), 294, 296, 298, 289-а,
  • Мясново: ул. Дружбы, 11-33 (нечётн.),
  • ул. Полюсная, 34-52 (чётн.), 25-39 (нечётн.),
  • Парашютный пр-д, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.),
  • ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 13-19-а (нечётн.),
  • 15-й пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Кабакова, 88, 90,
  • 2-й Клинской пр-д,
  • ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.),
  • ул. Чмутова, 84, 88,
  • ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 1-43 (нечётн.), 2-а, 2-б,
  • 4-й Клинской пр-д, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8-а, 9, 10, 12,
  • 3-й Клинской пр-д, 5, 9,
  • п. Восточный, 3-а, 70-74 (чётн.), 84, 87,
  • д. Тихвинка, 64, 65.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:53 +2
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