В Киреевском районе 22-летний парень украл полторы тысячи кирпичей

В дежурную часть отдела МВД по Киреевскому району поступило заявление о квартирной краже в поселке Приупский. Преступник вынес из жилища электродрель, три чугунные отопительные батареи, газовую колонку, спутниковую антенну и ТВ-ресивер.

Кроме того, злоумышленник украл 1500 облицовочных кирпичей, сложенных во дворе. Как сообщает пресс-служба регионального УМД, сотрудники уголовного розыска в рамках оперативных мероприятий установили, что к краже может быть причастен нигде не работающий и ранее судимый 22-летний житель Липок.

Молодого человека доставили в полицию, где он дал признательные показания. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.