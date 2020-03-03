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В Киреевском районе 22-летний парень украл полторы тысячи кирпичей

В Киреевском районе 22-летний парень украл полторы тысячи кирпичей

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность злоумышленника и задержали его.

В дежурную часть отдела МВД по Киреевскому району поступило заявление о квартирной краже в поселке Приупский. Преступник вынес из жилища электродрель, три чугунные отопительные батареи, газовую колонку, спутниковую антенну и ТВ-ресивер.

Кроме того, злоумышленник украл 1500 облицовочных кирпичей, сложенных во дворе. Как сообщает пресс-служба регионального УМД, сотрудники уголовного розыска в рамках оперативных мероприятий установили, что к краже может быть причастен нигде не работающий и ранее судимый 22-летний житель Липок.

Молодого человека доставили в полицию, где он дал признательные показания. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:47 +2
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