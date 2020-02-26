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В Воловском районе мужчина зарезал собутыльника

В Воловском районе мужчина зарезал собутыльника

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

По факту обнаружения в одном из домов Воловского района тела 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в совершении преступления задержан 49-летний местный житель. В ночь с 24 на 25 февраля подозреваемый, будучи в нетрезвом состоянии, поссорился с потерпевшим и ударил его ножом в грудь. Несчастный скончался на месте происшествия.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:30 +2
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Тульская областьВоловский район

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