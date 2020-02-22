Планы Тулы на 2020 год: Ремонт дорог и трамвайных путей, замена лифтов и детских площадок

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев провёл совещание с профильными заместителями, на котором были заслушаны планы реализации муниципальных программ.

В Туле реализуются 25 муниципальных программ. Профильные заместители доложили главе администрации, как, в каком объеме и в какие сроки они будут реализованы в 2020 году.

Так, по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в 2020 году планируется отремонтировать 58 тульских дворов на сумму порядка 200 млн рублей. По программе «Большая Тула – светлый город» смонтируют новое световое оборудование на 48 объектах на сумму 22 млн рублей. 93 объекта войдут в «Народный бюджет – 2020».

По поручению Дмитрия Миляева разработана муниципальная программа по установке детского игрового оборудования взамен демонтированного. Работы запланированы в 89 тульских дворах. Перечень элементов и его внешний вид согласуют с жителями.

Большой объем работ запланирован в дорожной отрасли. С учетом федерального финансирования, общий объем средств составит свыше 900 млн рублей. ремонту дорог.

В числе запланированных работ:

ремонт трамвайных путей на участке от ул. Перекопской до ул. Кауля и на ул. Ф. Энгельса от ул. Советской до ул. Первомайской;

ремонт межрельсового пространства на ул. Советской (от ул. Коминтерна до ул. Ф. Энгельса);

комплексные работы на 9 объектах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

ремонт автомобильных дорог щебнем.

Кроме того, запланировано обустройство подъездных путей к земельным участкам, выделенных многодетным семьям.

Порядка 45 млн рублей будет направлено на ремонт тротуаров.

По программе «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула» запланирована замена 121 лифта, рассматривается возможность увеличения количества лифтов. Из бюджета Тулы на эти цели предусмотрено 100 млн рублей.

– Все жители должны понимать, на какой стадии находятся работы по каждой программе и каждому объекту, с кем из работников администрации контактировать при возникновении вопросов - подчеркнул Дмитрий Миляев.