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Туляк на глазах у продавцов украл алкоголь и ушел из супермаркета

Туляк на глазах у продавцов украл алкоголь и ушел из супермаркета

Не понятно, на что он рассчитывал. По благодаря камерам видеонаблюдения его личность быстро удалось установить и задержать. Даже выпить украденное не успел.

В дежурную часть отдела полиции «Советский» о преступлении сообщила директор супермаркета, расположенного на Красноармейском проспекте.

Женщина рассказала, что днём неизвестный мужчина открыто похитил алкогольные напитки и ушел.

При просмотре записи с установленных внутри торгового зала камер видеонаблюдения сотрудники полиции выяснили личность подозреваемого. Им оказался нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 22-летний житель посёлка Петелино. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для выяснения обстоятельств.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится проверка. От задержанного получены признательные показания. Похищенная алкогольная продукция изъята.   

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:04 +8
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