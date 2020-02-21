Житель Новомосковска воровал телефонные провода

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Полиция предполагает, что на счету задержанного не менее двух эпизодов преступлений.

Новомосковские полицейские установили подозреваемого в краже телефонных проводов. У стражей порядка есть данные, что 29-летний безработный местный житель причастен не менее чем к двум фактам хищений.

«Предположительно, он проникал в подвалы многоквартирных домов в Новомосковске и обрезал провода, преследуя корыстные мотивы. При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили личность и местонахождение вероятного злоумышленника», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В отделе МВД России по г. Новомосковску возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (Кража).